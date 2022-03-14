* ИГ — запрещённая в России организация

Баакуба, Ирак, 14 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на блокпост армии Ирака в провинции Дияла. Об этом 14 марта сообщает Al-Sumariya.

Tasnimnews.com Армия Ирака

По данным журналистов, солдаты были вовремя предупреждены об атаке и дали отпор нападавшим. В ходе перестрелки один из боевиков погиб и ещё несколько получили ранения.

В район инцидента стягиваются дополнительные силы армии и полиции Ирака для поиска уцелевших боевиков, отступивших в пустынные районы провинции.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.