Сеул, 14 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Несогласованные изменения конструкции пола и использование некачественного бетона стали основными причинами частичного обрушения строящегося многоквартирного дома в южнокорейском городе Кванджу. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Комитет при министерстве земли, инфраструктуры и транспорта пришел к выводу, что авария была «техногенной катастрофой», вызванной плохой организацией строительства и слабым надзором за ним.

В ходе расследования выяснилось, что 39-й этаж был построен неутвержденным способом, отличным от первоначального проекта. На нижних этажах должны были быть установлены опорные стойки для укрепления 39-го этажа во время заливки бетоном, однако по неизвестным причинам они были сняты слишком рано. Отмечается, что их заменили фальшивыми бетонными стенами, которые увеличили нагрузку на пол.

Также отмечается, что большая часть бетона, использованного в строительстве, была низкого качества.

Как отметили в министерстве, строительную компанию ждет самое суровое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, что 11 января в южнокорейском городе Кванджу произошло обрушение стены (с 23 по 34 этаж) строящегося многоквартирного дома, в результате которого погибли шесть человек.

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