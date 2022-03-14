Балашовский район, Саратовская область, 14 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Балашовском районе Саратовской области утром 14 марта загорелся частный дом. В результате пожара есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О возгорании экстренные службы проинформировали в 07:47 (мск). Пожар произошел в частном доме по улице Коммунарная в селе Березовка. На момент прибытия первого пожарного расчета загорание дома происходило по всей площади. В результате пожара пострадали два человека.

К ликвидации возгорания привлекались 10 единиц спецтехники и 22 человека. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Шиханы Саратовской области ночью 8 марта загорелся четырехквартирный одноэтажный жилой дом.

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