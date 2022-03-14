Екатеринбург, 14 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате ДТП погиб 85-летний мужчина. Его задавил КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 12 марта. Уралец передвигался по дворовой территории задним ходом. Автомобилист не заметил пешехода и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По словам водителя КАМАЗа, перед началом движения он убедился в отсутствии поблизости пешеходов. Гражданина, лежащего на асфальте, заметил только при выезде со двора. Водительский стаж мужчины превышает 30 лет. За нарушения ПДД уральца не привлекали. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят расследование.