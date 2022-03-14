Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Правительство Грузии не согласовало президенту республики Саломе Зурабишвили визиты во Францию, Германию, Бельгию и Польшу. Об этом она 14 марта сообщила во время выступления в грузинском парламенте.

Саломе Зурабишвили Melberg

«Я приняла решение отменить все официальные форматы. В это время я посчитала нужным использовать свои личные контакты и превратила рабочие визиты в личные встречи», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что не понимает, почему стали ограничивать её визиты в страны ЕС. По мнению президента, в такое время это якобы наносит ущерб Грузии. Зурабишвили с 1 по 2 марта в частном порядке посетила Европу, где встретилась с президентом Фракции Эмманюэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Стоит отметить, что в Грузии обострилось противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией. Это началось из-за отказа Тбилиси поддержать антироссийские санкции. Грузинские оппозиционеры требуют жёстких мер в отношении России. Зурабишвили встала на их сторону.