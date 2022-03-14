Москва, , 14:45 — REGNUM Совещание по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя проведёт 17 марта президент РФ Владимир Путин. Об этом 14 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Песков, поездка президента в Крым на 18 марта, когда на полуострове отмечают восьмую годовщину воссоединения с Россией, не планируется.

«Очевидно, что Путин сейчас большую часть времени проводит все-таки в столице в связи с операцией, постоянно получает информацию, доклады и так далее. Но, разумеется, день воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания», — приводят РИА Новости слова пресс-секретаря президента.

Как отмечает ИА REGNUM, 18 марта в Крыму и Севастополе отмечают восьмую годовщину воссоединения с Россией. Запланировано большое количество праздничных мероприятий.