Донецк, , 14:45 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из минометов поселок шахты Трудовской в Донецке. Об этом 14 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

После обстрела

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Уточняется, что обстрел поселок шахты Трудовской был зафиксирован в 14:05 (совпадает с мск) и в ходе него было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне.