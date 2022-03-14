Москва, , 14:44 — REGNUM Российская Федерация располагает потенциалом, необходимым для проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 14 марта завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он рассказал журналистам, что потенциал для проведения спецоперации у России есть, и к другим странам за она не обращалась.

Как сообщало ИА REGNUM, за разъяснениями о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова необходимо обратиться в его администрацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.