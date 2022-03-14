Москва, , 14:44 — REGNUM На сегодняшний день юань является одной из ключевых развивающихся валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Юань

«При этом для РФ Китай является крупнейшим партнером в международной торговле, доля расчетов в юанях между странами стабильно растет и, вероятно, будет увеличиваться и далее из-за западных санкций. Все это делает юань весьма актуальной валютой для инвесторов.

Волатильность юаня несопоставимо меньше в сравнении с рублем, поэтому данная валюта в нынешних условиях может оказаться неплохим вариантом для кратко — или среднесрочных вложений, учитывая, что в данном случае за конвертацию не взимается большая комиссия, как в случае с долларами или евро.

Однако юань все же является валютой развивающейся страны со всеми присущими рисками, и это надо учитывать при долгосрочных вложениях.

Так, власти Китая могут искусственно сдерживать укрепление юаня или даже занижать его курс для повышения конкурентоспособности своего экспорта.

Наличествуют и геополитические риски, связанные противостоянием Вашингтона и Пекина. В частности, некоторые эксперты-китаеведы не исключают, что Поднебесная вскоре может попытаться присоединить Тайвань, как говорится, со всеми вытекающими последствиями.

Так что юаневые вклады в нынешних условиях вполне имеют право на жизнь, но для долгосрочных сбережений я бы все же не стал открывать такой депозит.

На банках такая возможность должна сказаться положительно, поскольку позволит привлечь дополнительных вкладчиков. Каких-то новых рисков в связи с этим я в данный момент не вижу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты российских банков получили возможность открыть вклады в валютах стран, не вводивших санкции против России.

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