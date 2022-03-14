Москва, 14 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В настоящее время экономика Соединенного Королевства пожинает плоды Brexit — выхода Британии из Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала прогнозы Daily Mail, которая предсказала Великобритании экономический шок из-за отказа от российских углеводородов.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сложности в экономическом положении Великобритании по большей части обусловлены постепенно проявляющимися результатами Brexit, — сказала Панина. — Учитывая, что доля поставок российского газа в Великобританию составляет примерно 3%, почти половина его добывается на шельфе самой Великобритании, а самым крупным поставщиком является Норвегия, можно предположить, что экономика страны пострадает не столько из-за прекращения самих поставок, сколько из-за роста цен на газ в целом в мире».

Как пояснила Панина, аналогичная ситуация складывается и с нефтью.

«Несмотря на рост в последнее время закупок из России, основным поставщиком сырой нефти в страну так же является Норвегия. Поэтому для экономики Великобритании ключевым является не сам отказ от поставок углеводородов из России, а изменение их цен на мировом рынке», — сказала Панина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Великобритания приобрела в России товаров на 2,6 млрд фунтов стерлингов.