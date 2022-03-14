Москва, , 14:41 — REGNUM В России с большой долей вероятности можно ждать дальнейшего падения спроса и цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«За последние два года российский рынок жилья сильно перегрелся, — объяснила она. — Спрос на недвижимость, в том числе и на загородную сильно возрос, а использование инструментов льготной ипотеки позволяло покупателям компенсировать собственную нехватку средств на покупку жилья. При этом денежные доходы населения не росли теми темпами, которые были бы достаточными для сохранения устойчивого тренда покупки жилья с использованием кредитов. Нестабильный курс валют, ожидание подорожания строительных материалов и поиски альтернативных инструментов сохранения денежных средств еще больше подогрели спрос на жилье. Однако нестабильный курс валют и инфляционные ожидания снижают реальное количество денег у граждан, которое они могут потратить на покупку недвижимости».

По ее словам, быстро изменилось и поведение продавцов жилья, особенно ликвидного.

«Предложение по-настоящему ликвидного жилья сократилось, продемонстрировав скрытое нежелание продавцов снижать цену в случае торга с покупателем, — сказала Панина. — Необходимо учитывать и то, что за последние два года почти все, кто хотел приобрести квартиру «на вырост» сделали это, что также привело к стабилизации спроса. Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать дальнейшего падения спроса и цен на жилье, как это уже происходило три раза за последние 30 лет и каждый раз совпадало с обострением экономической ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ цены на жилье не опустятся сильно, даже если спрос на жилье в РФ будет серьезно ослабевать.

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