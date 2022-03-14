Саранск, 14 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В министерстве строительства и архитектуры Мордовии создан антикризисный штаб с участием отраслевых предприятий, подрядных организаций и застройщиков. Об этом сообщает на странице ведомства в социальной сети.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

В ходе встреч, которые планируется проводить на регулярной основе, будет обсуждаться решение вопросов удорожания строительных материалов, помощь местным производителям стройматериалов, проблем рынка ипотечного кредитования, контроля сроков строительства жилья.

Также в министерстве принимаются сообщения от представителей заказчиков и подрядных организаций о фактах увеличения стоимости. Это позволит оперативно проводить проверки и не допускать необоснованного роста цен на строительные ресурсы.

ИА REGNUM напоминает, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в текущем году в России поддерживается очень высокий темп жилищного строительства. По итогам 2021 года, в стране было введено в эксплуатацию 92,6 млн кв метров жилья, что стало самым крупным показателем за всю историю РФ. За январь-февраль 2022 года объем ввода жилья превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 31%.

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