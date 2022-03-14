Красногорск, , 14:40 — REGNUM В 2022 году объём посевных работ на территории Подмосковья будет увеличен. Об этом 14 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Аграрии наращивают темпы весенней посевной Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Также глава Подмосковья отметил, что сельское хозяйство является не только отраслью экономики, но и инструментом продовольственной безопасности.

«Главный принцип — провести посевную в этом году в большем размере и объеме, чем годом ранее», — сказал Воробьев.

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