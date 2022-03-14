Черкесск, 14 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии доведено до суда уголовное дело о незаконной приватизации компании «Черкесские городские электрические сети». В совершении преступления обвиняется бывший руководитель города Черкесска, исполнявший обязанности мэра в 2002—2004 годах. С утвержденным обвинительным приговором дело передано на рассмотрение в Черкесский горсуд, сообщили 14 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как сообщает ведомство, обвиняемый, превысив свои должностные полномочия, «принял необоснованные решения, повлекшие обременение муниципального имущества залогом и последующее обращение на него взыскания во внесудебном порядке, в результате чего осуществлена незаконная приватизация акций ОАО «Черкесские городские электрические сети».

Имя подсудимого не сообщается. Однако известно, что в указанный период временно исполнял обязанности руководителя города Черкесска заместитель мэра Петр Коротченко. Ранее уточнялось, что с его участием было продано более 9 тыс. акций ОАО «Черкесские городские электрические сети» на сумму около 8,5 млн рублей.

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