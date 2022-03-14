Абакан, 14 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Штаб-квартиру ООН нет смысла и не нужно никуда переносить, поскольку вся система международных отношений себя дискредитировала. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический аналитик Михаил Верхотуров (Хакасия).

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, решением проблемы может стать пересмотр базовых принципов сотрудничества и взаимодействия между государствами.

«Как в известной ситуации, надо не «кровати переставлять», а пересматривать базовые принципы сотрудничества и взаимодействия между государствами», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Россия обвинила США в использовании размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в своих целях.

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14 марта директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев заявил о том, что власти России положительно относятся к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну. Отмечается, что такой шаг мог бы сделать работу ООН менее политизированной.

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