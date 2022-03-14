Страсбург, Франция, 14 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вместо президента Украины Владимира Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом 14 марта заявил глава ПАСЕ Тини Кокс.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

Экстренное заседание ПАСЕ проходит в Страсбурге, на повестке заседания — ситуация на Украине.

«Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль», — заявил Кокс. Он уточнил, что выступление главы украинского правительства намечено на 16:00 по парижскому времени (18:00 мск).