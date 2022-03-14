* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на китайские источники и источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что Китай вступил в переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о начале разработки медного рудника Айнак и запасов нефти и газа в бассейне Амударьи. Китай хочет получить лучшие концессии для своих компаний, некоторые из которых базируются в Кабуле.

Китай

По данным газеты, Иран также ведёт переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о получении контракта на разработку железорудного рудника на западе Афганистана и надеется достичь этой цели благодаря своим хорошим отношениям с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ван Ю, посол Китая в Кабуле, подтвердил, что начались переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о начале разработки медных, нефтяных и газовых месторождений. Он сообщил, что Китай добивается от радикалов лучших условий и уступок, чтобы сделать инвестиции более рентабельными для китайских компаний.

Две крупные государственные компании Китая выиграли контракты на Aynak Copper и Amu Darya Oil and Gas в 2007 и 2011 годах, но к разработке ещё не приступали.

Министр горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддин Делавар заявил Wall Street Journal, что движение хотело бы, чтобы западные компании инвестировали в Афганистан.

Газета цитирует министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сказал, что они предпочитают американские компании китайским из-за их большего опыта.

Нил Регби, бывший советник афганского правительства и министерства обороны США по недрам Афганистана, говорит, что в Афганистане самая лучшая медь в мире, и что Китай стремится смешивать афганскую медь со своей низкокачественной медью и экспортировать её далее.

Западные компании не могут инвестировать в горнодобывающий сектор Афганистана из-за санкций США, и это, в определённой степени, является проблемой для китайских компаний.

Например, санкции США против Ирана также ограничили китайские инвестиции в Иран, потому что китайские компании, непосредственно участвующие в сделке с Ираном, могут столкнуться с санкциями США.

Напомним, Мэн Ваньчжоу, вице-президент китайской телекоммуникационной компании Huawei, была арестована в Канаде по запросу Вашингтона за сотрудничество с Ираном и нарушение санкций США.