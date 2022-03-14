Воронеж, , 14:34 — REGNUM Работы по защите объекта культурного наследия регионального значения — дома №7 по улице Депутатской в Воронеже — будут проведены в сжатые сроки, уже 14 марта подрядчик завозит стройматериалы. Об этом написал в телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

Памятник регионального значения на ул. Депутатской, 7 Пресс-служба администрации Воронежа

«Его периметр — окна и дверные проёмы на первом и втором этажах — будет закрыт, чтобы минимизировать риск проникновения вандалов. Мероприятия будут выполнены в сжатые сроки», — написал Кстенин.

Глава Воронежа также сообщил, что с собственником коммерческих площадей здания достигнута договорённость по условиям передачи их в муниципальную собственность. Затем здание будет включено в план приватизации, новый владелец будет определён на конкурентной основе с обязательством сохранить данное здание.

Как сообщало ИА REGNUM, дом №7 по улице Депутатской является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году дом был признан аварийным дом, но расселить всех жителей дома удалось лишь в августе 2021 года.