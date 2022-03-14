Москва, 14 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Очередная встреча по Сирии в астанинском формате с участием России, Ирана и Турции должна состояться в ближайшее время. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров отметил, что Россия выступает за полноценное, всестороннее выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254 по Сирии. Российская сторона рассказала о том, в чём сейчас заключается деятельность астанинского формата.

«В ближайшее время должна состоятся очередная встреча «тройки» с участием наблюдателей и, конечно же, с участием самих сирийских сторон», — сказал российский министр.

Он также подтвердил, что в конце марта в Женеве продолжит работу сирийский Конституционный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла в декабре 2021 года в Нур-Султане.

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