Лавров: ожидается новая встреча «астанинской тройки» по Сирии
Москва, 14 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Очередная встреча по Сирии в астанинском формате с участием России, Ирана и Турции должна состояться в ближайшее время. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Лавров отметил, что Россия выступает за полноценное, всестороннее выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254 по Сирии. Российская сторона рассказала о том, в чём сейчас заключается деятельность астанинского формата.
«В ближайшее время должна состоятся очередная встреча «тройки» с участием наблюдателей и, конечно же, с участием самих сирийских сторон», — сказал российский министр.
Он также подтвердил, что в конце марта в Женеве продолжит работу сирийский Конституционный комитет.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла в декабре 2021 года в Нур-Султане.
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