Москва, , 14:33 — REGNUM Запад не выживет без российских металлов и удобрений, поскольку это затруднит восстановление мировой экономики после пандемии и создаст риски дальнейшего роста продовольственной инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия является одним из главных торговых партнеров Евросоюза. В 2021 году основу экспорта России в страны ЕС составляли нефть и нефтепродукты, природный газ, металлургия, полезные ископаемые, удобрения, цемент.

На фоне восстановления европейской экономики после пандемии можно отметить существенный рост поставок указанных позиций по сравнению с 2020 годом.

Объемы экспорта стали выросли на 41% в годовом исчислении. Доля экспортируемого из России палладия в целом на мировом рынке составляет 45, 6%. Платины — 15,1%. Золота-9.1%. Никеля-5.3%. Алюминия-4.2%.

Приведенные цифры говорят о том, что мировая экономика существенно зависит от поставок из России и заменить ее по отдельным позициям просто некому. Это может привести к глубокому кризису в мировой экономике.

Российские товары по ценовому диапазону также привлекательны для стран Евросоюза в условиях роста китайской конкуренции на мировом и европейском рынке.

В период 2020—2021 годов, на фоне неурожая и засухи, в странах ЕС существенно вырос интерес к зерновым, масличным и другим продуктам российского сельского хозяйства.

Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы — ее доля составляет 5% мирового рынка. В условиях геополитического обострения биржевые цены на пшеницу выросли в три раза.

Тем более, сейчас перед посевной. Немаловажным фактором для проведения последней являются и минеральные удобрения.

Россия входит в число лидеров по поставкам удобрений на мировой рынок, поставляя на него большие объемы карбамида, аммиака, аммиачной селитры, фосфорных и калийных удобрений.

При этом ряд мировых западных компаний существенно сократили либо остановили производство ряда удобрений из-за резкого роста цен на энергоносители (в частности, газ), что повысило спрос на российскую продукцию.

В условиях введения санкций против России, запрета российским судам входить в порты и проводить разгрузку, получить удобрения из России не могут сельхозпроизводители как в Европе, так и в других странах. Это создает риски неурожая и нехватки продовольствия для стран Европы, Латинской Америки, стран АТР.

Правительством России введены квоты на поставку минеральных удобрений за рубеж для обеспечения работы и проведения посевной 2022 года.

В результате введенных санкций на экспорт продукции из России можно ожидать дальнейшего увеличения мировых цен и, как следствие, роста продовольственной инфляции в мире.

Продовольственная инфляция в 2021 голу в мире уже превысила 26%. Мы здесь не говорим об ответных мерах, которые может ввести Правительство России против недружественных стран в части секторального запрета на поставки металлов, руд, минеральных удобрений.

Мировая экономика требует взвешенного подхода при принятии решений о введении санкций, а не эмоционального, необоснованного давления, как это делают на Западе. Санкции — это бумеранг, который обязательно вернется и ударит его запустившего больнее, чем ожидалось», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад не выживет без российских металлов и удобрений, считает исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

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