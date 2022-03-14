Москва, 14 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Запад не выживет без российских металлов и удобрений, поскольку это затруднит восстановление мировой экономики после пандемии и создаст риски дальнейшего роста продовольственной инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Россия является одним из главных торговых партнеров Евросоюза. В 2021 году основу экспорта России в страны ЕС составляли нефть и нефтепродукты, природный газ, металлургия, полезные ископаемые, удобрения, цемент.

На фоне восстановления европейской экономики после пандемии можно отметить существенный рост поставок указанных позиций по сравнению с 2020 годом.

Объемы экспорта стали выросли на 41% в годовом исчислении. Доля экспортируемого из России палладия в целом на мировом рынке составляет 45, 6%. Платины — 15,1%. Золота-9.1%. Никеля-5.3%. Алюминия-4.2%.

Приведенные цифры говорят о том, что мировая экономика существенно зависит от поставок из России и заменить ее по отдельным позициям просто некому. Это может привести к глубокому кризису в мировой экономике.

Российские товары по ценовому диапазону также привлекательны для стран Евросоюза в условиях роста китайской конкуренции на мировом и европейском рынке.

В период 2020—2021 годов, на фоне неурожая и засухи, в странах ЕС существенно вырос интерес к зерновым, масличным и другим продуктам российского сельского хозяйства.

Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы — ее доля составляет 5% мирового рынка. В условиях геополитического обострения биржевые цены на пшеницу выросли в три раза.

Тем более, сейчас перед посевной. Немаловажным фактором для проведения последней являются и минеральные удобрения.

Россия входит в число лидеров по поставкам удобрений на мировой рынок, поставляя на него большие объемы карбамида, аммиака, аммиачной селитры, фосфорных и калийных удобрений.

При этом ряд мировых западных компаний существенно сократили либо остановили производство ряда удобрений из-за резкого роста цен на энергоносители (в частности, газ), что повысило спрос на российскую продукцию.

В условиях введения санкций против России, запрета российским судам входить в порты и проводить разгрузку, получить удобрения из России не могут сельхозпроизводители как в Европе, так и в других странах. Это создает риски неурожая и нехватки продовольствия для стран Европы, Латинской Америки, стран АТР.

Правительством России введены квоты на поставку минеральных удобрений за рубеж для обеспечения работы и проведения посевной 2022 года.

В результате введенных санкций на экспорт продукции из России можно ожидать дальнейшего увеличения мировых цен и, как следствие, роста продовольственной инфляции в мире.

Продовольственная инфляция в 2021 голу в мире уже превысила 26%. Мы здесь не говорим об ответных мерах, которые может ввести Правительство России против недружественных стран в части секторального запрета на поставки металлов, руд, минеральных удобрений.

Мировая экономика требует взвешенного подхода при принятии решений о введении санкций, а не эмоционального, необоснованного давления, как это делают на Западе. Санкции — это бумеранг, который обязательно вернется и ударит его запустившего больнее, чем ожидалось», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад не выживет без российских металлов и удобрений, считает исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

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