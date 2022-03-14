Степанакерт, 14 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Сообщения о том, что возле границы Нагорного Карабаха скопились подразделения Вооружённых сил (ВС) Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Совета безопасности Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Армия обороны Республики Арцах выполняет поставленные перед ней задачи согласно заранее утвержденным планам», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за передвижениями войск в Азербайджане ведётся постоянное наблюдение. В Совбезе призвали жителей республики не распространять дезинформацию.

Стоит отметить, в начале марта в Нагорном Карабахе стали сообщать, что со стороны Азербайджана усилились обстрелы по сёлам Арцаха. В последние дни ситуация нормализовалась.