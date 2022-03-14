Луганск, , 14:29 — REGNUM Удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с запрещённым кассетным снарядом является «звериным оскалом загнанных в угол преступных украинских властей». Об этом 14 марта заявили в министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики.

Ярость Цитата из хф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США

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«Звериный оскал загнанных в угол преступных украинских властей особо рельефно выглядит на фоне эпизодического тихого ропота «высоких представителей ООН», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта украинские боевики нанесли удар по центру Донецка ракетой «Точка-У», начинённой кассетным зарядом. Силы ПВО ДНР сбили ракету, однако её осколки унесли жизни, по последним данным, 20 человек. Ещё 26 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики назвали подобные действия террористическим актом. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, удар украинскими боевиками ракетой «Точка-У» по Донецку — это военное преступление киевского режима.

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