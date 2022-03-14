Москва, 14 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Программа по получению кешбека за детский отдых в 2022 году аналогично тому, как этот механизм работал ранее. Об этом 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьерами.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Родитель покупает ребенку путёвку в детский лагерь с помощью карты МИР, и в течение пяти дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путёвки, но не более 20 тыс. рублей», — заявил Чернышенко.

«Количество поездок на одного ребёнка не ограничено. Можно поехать на любое количество смен. Например, три смены, три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки», — продолжил он.