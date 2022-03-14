Белград, 14 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Идея о переносе штаб-квартиры ООН из США в какую-то нейтральную страну абсолютно оправдана, но, тем не менее, ее реализация возможно только после глобального пересмотра системы международных отношений. Об этом ИА REGNUM заявил сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Флаг ООН

Напомним, что ранее представитель МИД России Петр Ильичев заявил, что власти в Москве положительно относятся к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, так как работа ООН стала бы менее политизированной. При этом Ильичев отметил, что «пока нереально получить согласие все стран-членов ООН на перенос штаб-квартиры из США в другую страну», и что подобный шаг связан с большими финансовыми издержками.

«Система международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны и которая породила Организацию Объединенных Наций, рухнула в 1999 году, когда НАТО без санкции СБ ООН начало военную агрессию против Союзной Республики Югославии. Этот момент открыл все вопросы, связанные с ООН, включая вопрос размещения штаб-квартиры», — рассказал Гайич.

По словам политолога, сложно сказать, в какую нейтральную страну можно было бы перенести штаб-квартиру ООН.

«Трудно сказать, что в настоящее время осталось много нейтральных стран, и была ли когда-либо хоть одна страна поистине нейтральной», — продолжил эксперт.

На европейском континенте даже нейтральная Швейцария приняла сторону Запада, присоединившись к осуждению России за военную операцию на Украине, отметил Гайич. В Африке и Латинской Америке все страны традиционно попадают в сферы влияния сильнейших государств мира, и эти сферы влияния меняются в зависимости от обстоятельств, добавил политолог.

«В Азии существуют более широкие коалиции стран, Австралия и Новая Зеландия принадлежат к англосаксонскому миру. Так что в настоящий момент (хотя это не значит, что завтра ситуация обязательно останется прежней), самым нейтральным местом является столица Сербии — Белград. Я лично был бы рад, если бы штаб-квартира ООН появилась с Белграде, так как этот город стал бы местом международного обмена, переговоров, местом, свободным от военных конфликтов», — заявил Гайич.

При этом политолог еще раз подчеркнул, что в настоящее время нереально ожидать перемещения штаб-квартиры ООН из США в какую-либо другую страну, так как страны-члены этой международной организации не дали бы на это согласия.

«Это можно ожидать только после глобального перераспределения сил и изменения мирового правопорядка», — подытожил Стеван Гайич.