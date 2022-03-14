Париж, 14 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс представит 16 марта правительственный «план устойчивости» по преодолению экономических и социальных последствий ситуации вокруг Украины, сообщает Ouest-France.

Florian DAVID Премьер-министр Франции Жан Кастекс

Этот план должен позволить, в частности, помочь компаниям, пострадавшим из-за международной обстановки.

План будет «очень раздроблен по секторам», предупредил Жан Кастекс, сославшись на «все компании, которые имеют контракты с Россией, чьи поставки зависят от сырья, произведенного или поступающего из страны».

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции в отношении России будут касаться «запрета на вывоз предметов роскоши». Об этом, как передает BFM TV, заявил государственный секретарь при МИД Франции по европейским деламКлеман Бон.