Черкесск, , 14:25 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии с начала 2021 года были снесены 39 незаконных построек. Среди них гаражи, шлагбаумы, металлические ворота, ларьки. Всего было вынесено 122 решения о демонтаже объектов некапитального строительства, сообщили в мэрии Черкесска.

Ряд владельцев исполнил эти решения добровольно, еще часть объектов пришлось снести принудительно. Кроме того, были переданы в юридический отдел мэрии 26 материалов проверок, по 18 из которых были направлены в суд исковые заявления. Не дожидаясь решений суда, владельцы незаконных построек устранили нарушения по трем искам.

Как сообщалось ранее, в Черкесске в течение последнего времени были снесены почти 130 незаконно установленных рекламных конструкций. Город постепенно очищается от рекламного хлама.

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