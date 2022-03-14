Екатеринбург, 14 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На Среднем Урале будут судить бывшего заместителя директора екатеринбургского детского дома-интерната. Его обвиняют в вымогательстве средств у подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Мужчина выписывал сотрудникам премии, после чего требовал вернуть средства. Деньги якобы были нужны на ремонт здания интерната. Таким образом бывшему заместителю директора удалось присвоить около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).