Бейрут, 14 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Ливанская военизированная группировка «Хезболла» осудила массовую казнь, организованную властями Саудовской Аравии в субботу, 12 марта. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на официальное заявление группировки.

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«Хезболла» призвала своих сторонников по всему Ближнему Востоку противостоять саудовским властям и их политике.

«Этот террористический режим совершил новое гнусное преступление, которое должно быть добавлено к списку его преступлений, полному убийств, казней и кровопролития против невинных, простирающихся от Йемена до Ирака, Сирии и других арабских и исламских стран, включая Ливан», — отмечается в заявлении группировки.