Москва, , 14:27 — REGNUM Малое количество подписчиков продолжает следить за блогерами на новых площадках после блокировки Instagram. Об этом пишет Денис Ширяев в своём телеграм-канале о технологиях.

Instagram

В телеграм-канале Ширяев привёл список блогеров и медийных личностей, которые ушли из Instagram в мессенджер Telegram. Он также подсчитал конверсию подписчиков, последовавших за любимыми инфлюенсерами на новую площадку.

Наименьшее значение конверсии получились у телеведущего Павла Воли — из 15 млн подписчиков в Instagram в мессенджер Воли перешли лишь 146 тыс. человек (чуть менее 1%). За ним идёт блогер Давид Манукян (Дава) с конверсией 1,8%, а также телеведущий Иван Ургант, блогер Елена Блиновская и флорист Араик Галстян (2,1%). Наибольшее количество подписчиков, последовавших за кумиром в другую соцсеть, получилось у Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной (конверсия — 6,6%).

ИА REGNUM напоминает, что по требованию Генпрокуратуры в ночь на 14 марта 2022 года работа Instagram была заблокирована на территории России, соцсеть также была внесена в список запрещённых сайтов Роскомнадзора. Причиной послужило разрешение для пользователей Instagram и Facebook из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Число подписчиков Кадырова в Telegram-канале превысило 1 млн человек