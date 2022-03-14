Москва,
14 марта 2022, 14:22 — REGNUM Мысль перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну впервые высказывается не сегодня. Это проблема не сегодняшнего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«С тех пор как российские дипломаты стали испытывать затруднения при получении виз для работы на площадках ООН, предложение о переносе проводится всё более и более настойчиво.
Конечно, штаб-квартире ООН не место в Нью-Йорке, если организация планирует и дальше быть международной. Потому что со всей очевидностью наши американские партнёры, видимо, попутали, как говорится, свою шерсть с государственной.
И сейчас используют своё право — выдавать или не выдавать визы и всячески этим злоупотребляют.
Для переезда ООН речь может идти о каком-то консенсусном месте. Это может быть и Швейцария, может быть и другая европейская страна. Но то, что ООН должна размещаться в Европе, лучше в Центральной, — это совершенно точно.
Потому что Европа больше всего страдает от непомерных амбиций островных партеров — либо от Великобритании, либо от США.
Я бы предложил в качестве размещения штаб-квартиры ООН, например, денацифицированную Украину — город Киев.
Может быть, это и экстравагантное заявление, но если организовать процесс элегантно, то это будет неплохим решением и неожиданным для многих», — высказал свое мнение Алексей Мухин.
Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил, что Россия положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.
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