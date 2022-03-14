Москва, 14 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Мысль перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну сегодня высказывается не впервые. Это проблема не сегодняшнего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Штаб-квартира ООН

«С тех пор как российские дипломаты стали испытывать затруднения при получении виз для работы на площадках ООН, предложение о переносе проводится всё более и более настойчиво.

Конечно, штаб-квартире ООН не место в Нью-Йорке, если организация планирует и дальше быть международной. Потому что со всей очевидностью наши американские партнёры, видимо, попутали, как говорится, свою шерсть с государственной.

И сейчас используют своё право — выдавать или не выдавать визы и всячески этим злоупотребляют.

Для переезда ООН речь может идти о каком-то консенсусном месте. Это может быть и Швейцария, может быть и другая европейская страна. Но то, что ООН должна размещаться в Европе, лучше в Центральной — это совершенно точно.

Потому что Европа больше всего страдает от непомерных амбиций островных партеров — либо от Великобритании, либо от США.

Я бы предложил в качестве размещения штаб-квартиры ООН, например, денацифицированную Украину — город Киев.

Может быть, это и экстравагантное заявление, но если организовать процесс элегантно, то это будет неплохим решением и неожиданным для многих», — высказал свое мнение Алексей Мухин.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил, что Россия положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.

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