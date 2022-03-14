Симферополь, , 14:20 — REGNUM Акция «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса проходит в Симферополе 14 марта.

Спецоперация в Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

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В акции участвуют депутаты Государственного совета Республики Крым — в знак поддержки Вооружённых Сил России они наклеили символы Z на свои автомобили.

«Мы хотим отдать дань уважения нашей армии, тем парням, в том числе и крымчанам, которые сражаются сегодня на территории соседней страны, проводя спецоперацию по денацификации и демилитаризации территории Украины», — приводит «Крым 24» слова председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Как сообщало ИА REGNUM, акции в поддержку Вооружённых Сил России и военной спецоперации в эти дни проходят во всех российских регионах — в ней участвуют представители власти, общественники, коллективы предприятий и просто неравнодушные жители.