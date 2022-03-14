Цхинвал, , 14:19 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов позвонил главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и выразил соболезнования в связи с ударом ракетой «Точка-У», нанесённым Украиной по Донцеку. Об этом глава южноосетинской республики 14 марта сообщил в своём телеграм-канале.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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«Это большая беда и преступление. К сожалению, актов убийства мирного населения на протяжении последних восемь лет на Донбассе было множество», — написал Бибилов.

Он отметил, что подобные преступления киевского режима вынудили Россию начать спецопреацию по денацификации Украины. Бибилов заявил, что Южная Осетия готова оказать республика Донбасса гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин распорядился объявить траур по погибшим в результате украинской атаки с использованием ракеты «Точка-У». По предварительным данным, погибли около 20 человек, 26 пострадавших доставили в больницы.

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