Бухарест, , 14:18 — REGNUM В Румынии зафиксирован рекордный в новейшей истории страны рост цен на основные продукты питания. Об этом 14 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

По данным Национального института статистики (НИС) Румынии, в период с февраля 2021-го по февраль 2022-й гг. стоимость муки выросла на 16,38%, кукурузы — на 19,23%, а овощей и фруктов — на 20,21%. При этом картофель в стране подорожал на 30,5%, а растительное масло — на 26,12%.

Как утверждают специалисты, в ближайшее время подобная тенденция роста будет сохраняться.

Напомним, ранее парламент Румынии объявил о намерении рассмотреть возможность выплат дополнительных субсидий малоимущим румынским гражданам. Для этого из государственного бюджета предполагается выделить до $100 млн.