Москва, , 14:17 — REGNUM Попытки договориться с киевским режимом не будут иметь результата. Об этом в эфире «Россия 24» 14 марта заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Украинский режим не договороспособен», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, он «подлежит смещению как таковому», потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов Украины просто не прекратятся.

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Пушилин, ссылаясь на свой опыт участия в переговорном процессе, указал, что с Украиной договариваться бесполезно. По его словам, украинская сторона научилась «манипулировать, в том числе и СМИ, делать различные вбросы».

«Вот то, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики», — констатировал глава ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта украинские боевики нанесли удар по центру Донецка ракетой «Точка-У», начинённой кассетным зарядом. Силы ПВО ДНР сбили ракету, однако её осколки унесли жизни, по последним данным, 23 человек. Ещё 26 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики назвали подобные действия террористическим актом.

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