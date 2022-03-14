Бишкек, 14 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Высока вероятность того, что в ближайшее время стоимость лекарств в Киргизии значительно вырастет. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по социальной политике сегодня, 14 марта.

guvo59 Лекарства

По словам директора департамента лекарственных средств и медизделий Нурдина Кагаздиева, доля импорта медикаментов из России в Киргизию составляет 16%, на поставки с Украины приходится 5%.

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Он также отметил, что из-за роста курса доллара США к киргизскому сому цены на лекарственные препараты тоже растут, а потому департамент предлагает приостановить регулирование цен на пять месяцев — чтобы избежать ситуации, когда фармкомпаниям станет невыгодно завозить лекарства в Киргизию.

«Дефицита лекарств в стране нет. На складах фармацевтических фирм имеется запас медикаментов, которого хватит на два-три месяца», — резюмировал Кагаздиев.

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