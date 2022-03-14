Москва, 14 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Permkrai.ru Следж-хоккей

Отмечается, что белорусские спортсмены примут участие в биатлоне и лыжных гонках, армянские — в следж-хоккее и сноуборде, таджикские — в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Напомним, Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут с 18 по 21 марта. Церемония открытия состоится 18 марта в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт».

3 марта Международный параолимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине.