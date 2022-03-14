Москва, , 14:25 — REGNUM В России нужно использовать русский фактор для сплочения общества и поддерживать митинги в поддержку армии. Об этом 14 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Автопробег в поддержку российской армии в Шилке Правительство Забайкалья

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Могу предположить, что власть боится таких митингов, потому что они неминуемо примут в той или иной степени «русскую окраску». Это будет митинги солидарности не просто с жертвами агрессии украинских неонацистов, а с нашими русскими соплеменниками», — заявил эксперт.

По мнению политолога, такой подход со стороны властей является глубоко ошибочным.

«Если мы хотим расположить к себе население Украины (кроме Западной), нам надо будет использовать русский фактор. Только на его основе можно снова сделать украинцев своими. Идея «имперской многонационалии» их только ещё больше оттолкнёт» — заключил Трухачёв.

Напомним, что организаторам лоялистского митинга в Калуге в поддержку российской армии отказали в его согласовании и пригрозили уголовным преследованием.