Пречистое, Ярославская область, 14 марта 2022, 14:16 — REGNUM В Ярославской области прокуратура помогла многодетной семье получить земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
В июле 2021 года ИА REGNUM сообщало о том, что в посёлке Пречистое Ярославской области многодетной семье Бровкиных выдали бесплатную землю в поле из борщевика. На участке, помимо опасного сорняка стояли руины старой фермы. Тогда от участка семья отказалась. В дальнейшем этим случае занялась районная прокуратура.
Сейчас семье Бровкиных предоставлен другой участок, который соответствует всем требованиям. Также правоохранители отметили, что виновный в случившемся чиновник привлечён к дисциплинарной ответственности.
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