Пречистое, Ярославская область, , 14:16 — REGNUM В Ярославской области прокуратура помогла многодетной семье получить земельный участок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Земля для многодетных семей в Пречистом, выданная семье Бровкиных Юлия Бровкина

В июле 2021 года ИА REGNUM сообщало о том, что в посёлке Пречистое Ярославской области многодетной семье Бровкиных выдали бесплатную землю в поле из борщевика. На участке, помимо опасного сорняка стояли руины старой фермы. Тогда от участка семья отказалась. В дальнейшем этим случае занялась районная прокуратура.

«Проверка показала, что органами местного самоуправления мероприятия по подбору и формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства проведены ненадлежащим образом. Вместе с тем, такая обязанность возложена на них Законом Ярославской области «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». По результатам проверки прокуратура района внесла в администрацию городского поселения представление об устранении нарушений», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас семье Бровкиных предоставлен другой участок, который соответствует всем требованиям. Также правоохранители отметили, что виновный в случившемся чиновник привлечён к дисциплинарной ответственности.

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