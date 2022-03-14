Луганск, , 14:11 — REGNUM Три населённых пункта Луганской Народной Республики обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ ведет обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По данным представительства, украинские войска продолжают обстрелы с применением тяжёлого вооружения. За последние часы зафиксировано ещё три обстрела.

В 11:50 атакован населённый пункт Калинино, для удара использовалось артиллерийское орудие с калибром 122 мм, выпущено шесть снарядов. В 12:35 по Ирмино выпущено шесть снарядов того же калибра, по Калиново — пять снарядов.

Все обстрелы велись из населённого пункта Троицкое.