Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области объявил кредитные каникулы для заёмщиков. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

stevepb Займ

«Проценты и тело основного долга будут распределены до конца срока действия договора с момента завершения льготного периода», — уточнили в пресс-службе.

Для получения льготного периода необходимо заполнить заявление и направить на электронный адрес: mfo@813.ru. Также будет необходимо подписать дополнительное соглашение к договору микрозайма с новым графиком.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд предприятий Ленинградской области приостановили работу из-за нарушения логистических цепочек и сбоя в поставках сырья и комплектующих. Чтобы помочь бизнесу региона, в Ленобласти был создан оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, который возглавил губернатор региона Александр Дрозденко.

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