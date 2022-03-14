Москва, 14 марта 2022, 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 марта провёл телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает 14 марта официальный сайт президента России.
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Путин по просьбе Беттеля проинформировал о ситуации, связанной с проведением российской военной спецоперации, разъяснил цели и задачи, а также рассказал о «положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей».
Стороны договорились находиться в контакте.