Москва, 14 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 марта провёл телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает 14 марта официальный сайт президента России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин по просьбе Беттеля проинформировал о ситуации, связанной с проведением российской военной спецоперации, разъяснил цели и задачи, а также рассказал о «положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей».

Стороны договорились находиться в контакте.