Ереван, 14 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Власти Армении обратились в Минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом заявили в МИД Армении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«Армения ответила на предложения Азербайджана и обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и международной хартии о политических и гражданских правах», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, азербайджанская сторона готова провести встречу в турецком городе Анталья между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

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