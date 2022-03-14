Чита, 14 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае с начала 2022 года зафиксировано 108 ландшафтных пожаров, причём 83 из них, только за последнюю неделю. Такие тревожные данные обнародовала сегодня, 14 марта, пресс-служба прокуратуры региона.

Cameron Strandberg Пожар

Губернатор Александр Осипов в связи с этим выступил заявлением:

«По факту каждого пожара должна следовать ответственность, как в отношении причины пожара, так и имущественного ущерба. Уважаемые руководители районов, сейчас по-другому принципиально работает управление МЧС России и прокуратура России, другие правоохранительные органы. По ситуации с пожарами на вас лежит 100% ответственность по каждому факту.

К сожалению, у сельхозпроизводителей, граждан, руководителей районов и поселений отношение осталось наплевательское. У нас фиксируется сейчас рост пожаров в 12 раз, хотя уровень осадков и снежного покрова выше, чем в прошлом году по территории края. Я вас предваряю — не играйте своей судьбой с огнем.

Сейчас совершенно другое отношение — Генпрокуратура РФ этим постоянно занимается, два зампреда правительства РФ — Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев, лично президент России курирует эти вопросы. Никакого огня быть не должно. Все другие регулирующие режимы мы примем», — сказал глава региона.

По информации вице-премьера правительства края Алексея Кошелева, в трех случаях причиной пожаров стал перехлест проводов.

«С АО «Читаэнерго» договорились о дополнительном осмотре сетей, чтобы таких случаев не повторялось. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по случаям перехлеста. Сейчас такие пожары произошли в Краснокаменском и Читинском районах. Реальное устранение нарушений сократит количество таких пожаров», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья оценила готовность к пожароопасному периоду 2022 года, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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