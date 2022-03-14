Оренбург, 14 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Оренбурге подрядчик заявил о расторжении в одностороннем порядке договора по отлову, стерилизации, вакцинации бродячих животных. На имя и.о. главы города направлены письма, где уведомляется о таком решении. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель АНО «Мы нашли вам друга» (Центр льготной стерилизации) Татьяна Романова.

Tololo.ru Собаки

«В условиях несовершенного и преступного закона #498 под авторством Бурматова (депутат Госдумы Владимир Бурматов, фракция «Единая Россия» — ред.) не вижу смысла безрезультатной траты бюджетных средств и наших сил. Нельзя решить проблему тысяч бездомных собак только путем стерилизации. Еще и не более 5% от их числа. При этом 498 закон возлагает на мою организацию ответственность за поведение кастрированных особей (за покусы людей, порчу имущества)», — отметила Романова.

Она подчеркнула, что участившиеся случаи нападения на жителей — это «результат глупейшего и неработающего 498-го закона», где речь о программе отлова, стерилизации, вакцинации бродячих животных. Общественница прогнозирует рост числа нападений, что повлечёт и увеличение травли и убийств бродячих собак.

«Бороться с людьми из кабинетов на Охотном ряду придётся еще долго. И, к сожалению, людей, понимающих преступность этого закона, либо не слышат, либо затыкают им рот. Отлов, кастрация и выброс никому не нужных и обреченных на голод, холод и смерть собак — это не гуманизм. Это издевательство. Участие в котором я отказываюсь принимать», — заявила руководитель некоммерческой общественной организации.