Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Сообщение о том, что в зданиях Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) могут находиться опасные предметы, поступили днем 14 марта. Ввиду чего из главного здания на Университетской набережной, 7−9 и Академической гимназии СПбГУ на Собственном проспекте, 1, были эвакуированы персонал и учащиеся.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вызваны экстренные службы для проведения соответствующей проверки», — рассказали в вузе.

Сообщения о минировании на почту начали поступать с начала весны, как и ранее, после осмотра помещения специалистами, опасных предметов обнаружено не было. Об этом 14 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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