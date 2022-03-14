Самара, , 14:29 — REGNUM Обстоятельства отравления угарным газом двух детей устанавливают в Самарской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Подключение газового котла отопления Алексей Банников © ИА REGNUM

По версии следствия, 12 марта 2022 года двое детей 2010 и 2017 годов рождения были доставлены в медучреждение с признаками отравления угарным газом.

Следователи установили, что дети совместно с родителями живут в частном доме, в котором был установлен газовый котел фабричного производства, введенный в эксплуатацию.

По предварительным сведениям, в результате неисправности оборудования произошла утечка газа, что явилось причиной произошедшего.

Медики оказали детям необходимая медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи организовали доследственную проверку, в рамках которой им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.