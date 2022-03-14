Бишкек, , 14:01 — REGNUM Правление национального банка Киргизии изменило правила определения официального курса российского рубля в стране. Об этом говорится в заявлении пресс-службы финансового регулятора.

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Ранее курс рубля к сому рассчитывался исходя из данных Московской межбанковской валютной биржи. Начиная с 14 марта, официальный курс российского рубля по отношению к сому будет рассчитываться по кросс-курсу на основе средних значений между максимальным и минимальным курсом доллара США к рублю, зафиксированного Bloomberg.

В нацбанке Киргизии такое решение объясняют попыткой предотвратить возможные спекулятивные операции с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке республики.